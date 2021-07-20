Россиянин Мурат Гассиев проведет бой в супертяжелом весе против немца Михаэля Валлиша.

Когда и где бой, во сколько начало

22 июля в Москве Мурат Гассиев проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперник — немец Михаэль Валлиш. Поединок пройдет на волейбольной арене «Динамо». Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 23:00 мск.

Кто такой Мурат Гассиев

После того, как Александр Поветкин завершил боксерскую карьеру, Мурат Гассиев стал главной надеждой России в супертяжелом весе. Конечно, есть еще непобежденный, огромный Арсланбек Махмудов (кстати, тоже уроженец Северной Осетии), но у него еще не было больших побед в профессиональной карьеру. У Гассиева, хоть ему и всего-то 27, такие были и не одна. Пусть и в первом тяжелом весе, где он был чемпионом мира по версиям IBF (2016—2018) и WBA (2018), дрался в финале Всемирной боксерской суперсерии, где проиграл единогласным решением судей Александру Усику.

На вопрос корреспондента «СЭ» Ислама Бабаджанова, чувствует ли он ответственность после ухода Поветкина, Гассиев ответил следующее: «Стараюсь об этом не думать. Делаю свою работу, боксирую, стараюсь побеждать. Это уже дело зрителей, которые за мной наблюдают, но я думаю, что до Саши мне еще далеко. Он — олимпийский чемпион, и он с очень хорошими соперниками боксировал. Я не могу себя с ним сравнивать. Но постараюсь достичь его уровня».

После поражения от Усика осетин не боксировал больше двух лет. Бои назначались, но срывались. Причем это были бои в супертяжелом весе, куда Гассиев, довольный крупный парень для крузервейта, решил перейти окончательно. Возвращение на ринг состоялось 31 октября прошлого года — в Красной поляне он легко, уже на 107-й секунде поединка, нокаутировал 43-летнего Нури Сефери. Бой получился совершенно неконкурентным, албанец не провел ни одной атаки — и даже не попытался провести.

Поединок с Валлишем станет для Гассиева вторым в супертяжа. Конечно, хотелось бы, чтобы Мурат боксировал чаще — учитывая далеко не самый крутой уровень оппозиции. Но, объективно, сейчас, учитывая пандемийные ограничения, непросто найти сильного соперника. Как пример: Гассиев должен был драться в Москве с Эрканом Тепером (21-3). Однако у немецкого турка коронавирусом заразились членом семьи, из-за чего тот не смог прилететь в Россию. Да и в Красной поляне у Мурата предполагался другой соперник — сначала Кевин Джонсон, а потом Сефер Сефери. Однако Сефери подхватил коронавирус, из-за чего выйти в ринг пришлось его старшему брату.

Гассиев к бою с Сефери, и к бою с Валлишем готовился в России — в Осетии и в Кисловодске, под руководством своего постоянного тренера Виталия Сланова. Похоже, что на сборы в Калифорнию к знаменитому Абелю Санчесу Мурат ездить больше не собирается.

«Я проделал большую работу дома, а спарринговал в Кисловодске, — отметил Гассиев. — Приводил свое тело в порядок. Работал над скоростью и силой. Все, что наработал, постараюсь продемонстрировать 22-го числа. Полностью сфокусирован на предстоящем бое. О будущем думать не могу. Тем более сейчас пандемия. Этот бой станет для меня началом нового пути. По сути, это будет мой первый поединок в супертяжелом весе. Предыдущий бой — с Сефери — закончился очень быстро».

Кто Такой Михаэль Валлиш

Гассиев подходит к бою с рекордом 27 побед (20 КО), 1 поражение, а Валлиш с рекордом 22 победы (15 КО), 4 поражения. Причем из семи последних боев он проиграл четыре. Самый известный соперник в карьере Михаэля — Кристиан Хаммер из Румынии, которого в декабре 2017-го по очкам победил Поветкин. С Валлишем он встретился ровно через год после боя с русским боксером и нокаутировал. В общем, послужной список у немца не выглядит впечатляюще, но и джорнименом его тоже не назовешь — 22-4 в целом неплохая статистика.

19 июля в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, которую Валлиш начал с приветствия на русском: «Здравствуй, Москва. Как дела?» Оказалось, что у него есть русские корни — мама родилась в Москве, но впоследствии переехала в Германию, где Михаэль и родился (в Мюнхене).

«Плюс Валлиша — он настоящий супертяжеловес с большим опытом, — сказал в свою очередь Гассиев. — Еще один его плюс — это то, что его мама родилась в России. Значит, в нем есть частичка русского характера».

Кто фаворит? Безусловно, Гассиев. Если Мурат проиграет — это станет огромной сенсацией.

Результат боя

Поединок будет рассчитан на 12 раундов. Если он продлится всю дистанцию, то победителя определят судьи. В таком случае победа одного из бойцов возможна единогласным решением судей (все трое судей отдают победу одному боксеру), раздельным решением (двое судей отдают победу одному, третий — другому) и решением большинства (двое судей отдали победу одному боксеру, а третий выставил ничью). Также возможна ничья. Вариантов досрочной победы несколько — это нокаут, технический нокаут (в том числе остановка боя угловыми (выброс полотенца на ринг) и врачом), а также дисквалификация одного из бойцов (за те или иные запрещенные действия).

Реванш Гассиева с Усиком

Гассиев преследует самые высокие цели в супертяжелом весе. Ну а самый интригующий его потенциальный бой — это реванш с Александром Усиком. Пока он далек, но в будушем кажется вполне вероятным. В этом году украинец, по всей видимости, проведет бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Вот что об этом думает Гассиев:

«Я надеюсь, что у меня тоже будет возможность драться с такой оппозицией, — сказал он. — Пока у нас разные пути. Я думаю о своих боях, а он о своих. Если этот бой когда-то состоится, то я от него не откажусь. Бой Усика и Джошуа? Всегда интересно, когда встречаются два олимпийских чемпиона. Это отличное событие для мирового бокса. Я думаю, что его можно сравнить с боем Кличко и Поветкина. Это очень резонансное событие. Будет очень интересно посмотреть на это. Я не могу называть кого-то сильным соперником, а кого-то — слабым. Джошуа — олимпийский чемпион, а это уже о многом говорит. Он выигрывал у Владимира Кличко, был чемпионом мира, и его нельзя ни в коем случае называть слабым боксером. У каждого есть свое мнение, и я считаю его одним из сильнейших тяжеловесов в мире».