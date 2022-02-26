Исмаилов vs Дуродола: шоу-бой с оливье и последствиями

Звездный боец ММА Магомед Исмаилов дебютировал в профессиональном боксе на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Есть несколько видов оливье. Классический, с рябчиками и икрой. Современные виды — с мясом, с перепелкой и яблоками. Говорят, есть даже какой-то техасский, с индейкой. И есть оливье, в который превращаются твои мозги после попадания в голову от Оланреваджу Дуродолы. Будем считать это рецептом по-нигерийски. Но только тот страшный панчер последние лет пять уже не такой уж страшный. Допускаю даже, что поражение Дмитрия Кудряшова от африканца стало стечением обстоятельств в большей степени, чем показателем значимости фигуры Дуродолы.

В реванше Кудряшов его нокаутировал. Максим Власов не дал себя догнать и вынудил соперника сдаться. Дальше его побеждали в Польше, Заире, Лондоне. Он не стал резко хуже как боец, и его удар не потерял веса, но Оланреваджу замедлялся в ринге с каждым годом, терял взрыв, не атаковал больше так неожиданно, как мог в молодости. Но процент нокаутов продолжал оставаться высоким, и на этом базировалось мнение ряда людей о том, что в Магомеде Исмаилове он может «пробить дыру».

Я это мнение по причинам, которые обозначил выше, не разделял. Шансы Оланреваджу были бы выше в пятом, шестом раунде — и совершенно точно Мага не был бы готов к другой формуле боя в эти сроки. Его скорости и выносливости хватило именно на эту дистанцию в четыре раунда, и здесь даже неважно, что он умеет как боксер, а чего не может делать. Исмаилов неудобен, потому что быстрый, боксирует в стойке левши, уходит низко от ударов, и поэтому с ним тяжело, пока он дисциплинированно смещается в сторону от правой руки и не застаивается. Для того чтобы попадать в Магу в таком бою — нужно или бить навстречу, если хватает скорости, или замедлить его. Скорости Дуродоле не хватило, а замедлить, не попадая по корпусу, еще и за четыре раунда, — это из области ненаучной фантастики.

Исмаилов ярко смотрелся в первом раунде, но затем темп начал падать, движений стало чуть меньше, Дуродола сориентировался в ситуации, но не понял, что ему не хватит пары раундов. Вопрос, стоит ли оставаться Исмаилову в боксе, пробовать себя дальше. При прочих равных, конечно, финансовые условия будут ключевыми в принятии таких решений. И у Маги уже как минимум один бой — против Шлеменко — намечен дальше в ММА. Это не исключает еще сколько угодно выставочных поединков по правилам бокса, кулачных боев (маловероятно), борьбы, ну и так далее.

«Бокс в ММА» — это, конечно, совсем не бокс. Начнем с того, что даже отмеривание дистанции происходит иначе, да и мышление бойцов устроено иначе, они привыкли анализировать совершенно другие варианты, с учетом ног и борьбы, и потому все атакующие и защитные алгоритмы не будут работать с подготовленным боксером сопоставимого уровня. Мага получил удобного соперника, но и сам вырос в части развития техники ударов руками. Он далеко пошел в ударке как человек, чья база когда-то — это борьба и умение вести смешной инстаграм. Он прилично вырос, но выходить на кого-то более быстрого и молодого по правилам бокса я бы на его месте поостерегся.

Но кто-то еще обязательно пойдет по пути Лысого Хищника — из ММА в бокс. Спрос на шоу-бои в современном мире снова растет. Если вспомнить историю, даже чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Джек Демпси и Джо Луис пробовали себя в рестлинге в конце карьеры, судили эти показательные выступления, сами участвовали, и вот спустя столетие не так уж сильно мир кулачных боев поменялся. Люди по-прежнему хотят знать, победит ли слон кита — в воде, на земле и в безвоздушном пространстве. Ну и одолеет ли Дмитрий Бивол в мае Сауля Альвареса (бой, кажется, подтверждается). Ну а пока выставочных боев станет еще чуть больше.

На какой-то срок минус все более-менее значительные боксерские поединки международного уровня в России происходить не будут. WBC и WBO отказываются санкционировать их на территории РФ, обсуждается даже исключение боксеров из рейтингов... Пока хотя бы чемпионов титула не лишают.

Но вот это открывает больше возможностей для выставочных боев любого уровня и любой направленности. Реальный мир и жизнь прямо сейчас в определенной степени безумны, и публика требует безумных развлечений. Кулачные бои, схватки блогеров, бойцы ММА против боксеров — это еще не самое странное, что мы можем увидеть.