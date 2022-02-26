«Спасибо Шлеменко и Чимаеву». Исмаилов легко победил Дуродолу

Боец ММА перебоксировал боксера.

Дуродоле хоть и 41, но он считался опасным соперником для 35-летнего Исмаилова, фаворитом боя. Еще 14 месяцев назад нигериец бился за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе, из последних 12 боев выиграл девять. Соперники, конечно, не звезды, но для Магомеда это все же был первый боксерский бой.

Регламент был следующим: четыре раунда по 3 минуты. Говорилось, что перчатки будут 10-унцовые, однако их в итоге заменили на 16-унцовые.

Исмаилов говорил, что когда он андердог, то дерется лучше. И он победил. Причем забрал все четыре раунда. Дуродола был пассивен, выглядел растерянным, не успевал за Магой, много ударов пропустил — его даже болтало пару раз. Уверенная победа бойца ММА.

— Дмитрий Кудряшов говорил, что пробьет дыры в вашей голове. (Кудряшов проиграл Дурадоле в 2015-м, а в 2017-м взял реванш).

— Нужно уворачиваться от ударов. Если у него могут быть дыры, то у него сильные удары. В принципе, я не воспринял это как что-то приятное. Я воспринял это как предостережение. Дмитрий предостерег меня, что он сильно бьет. От этого я отталкивался. Это был вклад Кудряшова в мою победу.

— В первом раунде казалось, что вы достали Дурадолу. Он был будто на грани. Вы не чувствовали этот момент?

— Я чувствовал. Но у меня руки в этот момент заболели чуть-чуть. Я подумал: «Блин, что-то заболели ручки. Похоже, надо бить чуть легче». Я же понимал, что в первом раунде я не могу оставить свои руки. Я понимал, что надо работать все четыре раунда. Я настраивался на всю дистанцию. У меня заболели руки, когда я попал основательно в первом раунде. Я бил — и такой: «Давай-ка еще, может, дотянешь». Но потом еще сильнее руки заболели. Потом решил, что лучше отбоксировать. Я бил достаточно хорошо.

— Вы смогли удивить себя в этот момент?

— Я сам удивился. Я все еще удивлен, но я рад, что у меня все получилось.

— Успели заметить его реакцию? Насколько он удивился?

— Вот тут я знал, что ему нельзя меня недооценивать. Когда он говорил, что это не ММА, а бокс, я тогда понимал, что он крайне недооценивает меня. Когда недооцениваешь и сталкиваешься с тем, чего ты не ждал, то тяжело перестроиться.

— Вернемся к прогнозу Дмитрия Кудряшова. Почему бы вам с Дмитрием не побоксировать?

— Ой, ну нет. Как сказать... Можно... А кто знает, есть ли у меня шансы против Дмитрия Кудряшова, судя по этому поединку?

— Почему нет? Вопрос раундов и перчаток.

— Значит, все возможно. Время покажет. Для меня сейчас шоковое состояние, я немножечко пребывал в астрале. Я волновался, и все говорили, что меня прикончат, что Дуродола гигант, и ты потом смотришь на его банки, а он весь накаченный и надутый, и потом думаешь: «Блин, что-то он такой мощный». Я понимал, что я начну бой и пойму, что происходит, какие у меня шансы и так далее. Кто знает, у нас план Б бросочек тоже был (улыбается).

— Но вы же все равно сделали бросок. Получается, что перевели.

— Это уже случайно было.

— На сколько баллов?

— 3 или 4 (улыбается).

— Сместимся к ММА. Наверняка у вас есть понимаение, что делать до боя с Александром Шлеменко. Вы выиграли по боксу, а что дальше?

— Еще один бой по боксу хотите увидеть? Через месяц хотите? Предложений много, но я не знаю (улыбается). Сейчас нужно к маме поехать, папу увидеть. Кстати, моя дочь просила... Она не понимала, с кем я дерусь, и сказала: «Я знаю, что тебе нужно сделать для того, чтобы ты победил». Я говорю: «А что?» А она: «Надо бить по животу. Бей его по животу». Я сказал: «Все, доча. Буду бить его по животу». Хотя и в геймплане было бить по животу, но вот как она угадала?

— После боя вы обнялись с Костей Цзю.

— Я же еще в ринге пояснил, что у меня было два угла. Костя подсказывал: «Бей в корпус. Не переводи в голову». Давал определенные указания, как и Рамазан [Исмаилов] с Равидом [Ахундовым]. И я чередовал эти указания. Где-то просили «краба», и я «краба» выдавал, где-то «Васю», и я «Васю» выдавал.

А то, что Костя говорит мне лично, обнимая меня, — это не для публики, а для меня.

— Магомед, вы теперь чемпион не чего-нибудь, а целого РЕН ТВ. Каково это?

— Меня радует то, что я выиграл у хорошего соперника. Это придает вкус победе. В меня не верили, не давали шансов, а я это сделал.

— Вы выглядите сейчас более заряженным, чем даже после победы над Александром Емельяненко.

— Это же для меня первый опыт [в боксе]. Я же понимал, что меня ждет, когда зайду в ринг. Мое воображение часто меня подводит перед боем. Я хочу представить бой, и мне там залетает куча ударов. Мое воображение как будто настраивает меня на худший сценарий.

— Был ли тяжелый момент в бою, когда вы потерялись или что-то вроде такого?

— Чуть-чуть было. Прилетело вроде. Я подумал: «Так, соберись, опусти немного голову вниз или спрячь». Голова-то у меня большая. Хоть я и говорил, что у Дуродолы кулаки больше, чем моя голова, но на самом деле-то это не так.

— А кто сильнее бьет: Александр Емельяненко или Дуродола?

— Александр Емельяненко в маленьких перчатках бил, и я все-таки думаю, что у Дуродолы не получилось донести до меня свой самый лучший удар.

— Александру удалось?

— Да. Один раз он меня черканул, мне тогда было неприятно. Но там были перчатки для ММА, и он весил 123 кг, а тут Дуродола весил 91 кг. Как бы ни говорили, что он хорошо, сильно бьет, он весил 91 кг, а если бы он весил 123 кг, то тогда бы, наверное, другая ситуация была бы.

— Что бы сейчас сказали боксерскому сообществу?

— Когда вам говорят, что это невозможно, то это всего лишь слова, ведь вы можете. Если вы поставили цель, если вы трудились и сделали все необходимое для этого, то у вас скорее всего все получится. Поэтому верьте в себя даже несмотря на то, что все в вас не верят.

— Александр Шлеменко в вас вообще-то верил...

— Да! Саша! Саша, вот я и подтвердил твой прогноз, слова. Как ты и говорил — я это сделал. Спасибо тебе за то, что среди вот этой всей массы, которая говорила, что меня убьют, ты как лучик света, который сказал, что у меня есть шансы, что я выиграю. Ты уверенно это сказал и придал мне больше уверенности. Так что ты внес вклад в эту победу. Спасибо тебе, Саша.

— Рамазан Исмаилов уже сказал спасибо Хамзату Чимаеву. Может быть, вам есть что передать ему?

— Хочу обязтельно поблагодарить Хамзата Чимаева, потому что с ним я провел один из лучших спаррингов. Я вам скажу, что он очень тяжелый парень в стойке. Он очень хорошо работает. Я сейчас работал с профессиональным боксером, и я хочу сказать, что кто недооценивает его [Чимаева] стойку, то у того будут серьезные проблемы.

— А в чем главная опасность Хамзата Чимаева?

— Он очень мощно и хорошо бьет. После ударов Хамзата... Я не могу сказать, что Дуродола бьет сильнее Хамзата. Хамзат очень сильно бьет.

— А в корпус?

— Куда бы он ни ударил, все получается четко. Так что, Хамзат, от души [спасибо] тебе, брат, за бомбовый спарринг и твой вклад в эту победу. От души, брат.