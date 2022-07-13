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Кэмденская Бензопила в Атланте. Первый крутой бой Холифилда

Андрей Баздрев
Обозреватель
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Эвандер Холифилд — Дуайт Мохаммед Кави.
Фото Getty Images
Флойд Мэйвезер-младший, перешагнувший рубеж в 40 лет, кажется, не удовлетворится одними лишь выставочными боями. Он хочет официальный, настоящий поединок в числе прочих, и это почетнее, чем проиграть престарелой звезде ММА, как это произошло с Эвандером Холифилдом.

Ему не стоило соглашаться на бой с Витором Белфортом, не стоило целую сотню лет вести переговоры о третьей встрече с Тайсоном, не нужно было пытаться выйти на ринг в 58 лет. Это же очевидно — еще 17 с половиной лет назад Эвандер был лишен лицензии в Нью-Йорке за скверное выступление в ринге и явные свидетельства угасающих рефлексов. Ему было тогда 42 года. Через год с небольшим вышел фильм «Рокки Бальбоа», и там герой Сталлоне возвращает себе лицензию, бьет джорнименов в незначительных боях — и получает шанс против чемпиона Мейсона Диксона. Говорили, что прототипом Рокки стал Джордж Форман, но мы-то знаем, что это не так. Альтернативная история Холифилда, где не было в природе еще промоушенов вроде «Триллер», специализирующихся на цирковых боях, поездок в Москву и Барнаул, чуть не случившейся победы над Николаем Валуевым, и под все это еще фоном — разговоры о скандале с допинг-лабораторией BALCO, клиентом которой был четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе.

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Но как Рокки Бальбоа имел право на возвращение, так и Холифилд — считалось, что предыдущие заслуги дают ему такое право. Его самые крутые бои в супертяжелом весе известны даже тем, кто и за боксом не следил. В 90-е этот дивизион был слишком на виду, бои с Тайсоном, Форманом, Мурером и Риддиком Боу — это едва ли не самое крутое, что было в то время. Но свой первый великий бой и первый титул он получил в 1986 году, в первом тяжелом весе.

Дивизион только недавно был образован, Холифилд и Кави писали новую историю, и многие до сих пор считают, что ничего более яркого в крузервейте и не случилось, настолько они были хороши. Бронзовый призер Олимпиады против человека, который первый свой бой провел в тюрьме. Дуайт Брэкстон отсиживал срок за вооруженное ограбление, когда попал в боксерскую программу, и, выйдя на свободу в 25 лет, стал боксером-профессионалом. Затем он принял ислам, сменил имя на Дуайт Мохаммед Кави — и также был известен как Кэмденская Бензопила. Путь от тюрьмы до первого чемпионского титула занял у него шесть лет.

Холифилд начало своего пути описывал в книге «Как я стал Холифилдом», вспоминая любительский бой в 1978-м в родной Атланте: «Я простоял там несколько секунд, пытаясь не показать никому, как мне больно и как я унижен, и отправился в свой угол, чтобы сняли перчатки. Стиви Кирквуд был белый, а каждый черный боксер рано узнает, что на юге белого можно победить только чистым нокаутом. Потом те, кто писал обо мне, не раз отмечали мою вежливую манеру, как я с честью принимал поражения и победы. Я не злился, когда происходили такие вещи, и не особо показывал свой нрав, даже когда побеждал. Не потому, что я такой праведный — Бог знает, что я не такой, — просто так меня воспитали, я не мог вести себя по-другому. А учили меня три вещи: моя мама, мой тренер по боксу Картер Морган и старый добрый южный расизм».

Ухо Эвандера Холифилда. «Я оставил пакет с ухом на столе. Когда вернулся, его уже не было». Куда пропал кусочек уха Холифилда?

Мог ли он взять на Олимпиаде золото? Мог и, наверное, должен был. Но никто его не заставлял бить соперника в полуфинале после остановки. Предыдущие три боя он выиграл досрочно, просто перемалывая оппонентов, забивая их, забрасывая ударами. Комбинационный стиль, крепкая голова и пока еще не до конца профессиональная манера — это было заметно по передвижениям по рингу, не такой рациональный и опытный, каким он встретится с тем же Тайсоном и Боу в 90-е.

На ринг арены The Omni в Атланте вышли два совершенно разных по стилю бойца. Кави был старше, тяжелее, но пока еще не истраченный. Что их объединяло точно — это гранитная челюсть. Дуайт Мохаммед был более квадратным, пытался подлавливать, в ответ на что Эвандер выстреливал комбинации, пытаясь остановить, и двигался назад и в сторону.

Ощущение себя в прицеле у соперника, да и общее напряжение вытягивало из Холифилда больше сил, чем пропущенные удары. Плюс молодой боксер еще не очень знал, как действовать вблизи: хуки на средней дистанции редко достигали цели, почти не было атак в корпус, а связать руки Кави в клинче он даже не пытался. На пропущенные удары чемпион отвечал то ли улыбкой, то ли оскалом, а затем и ударами. Попытки взять его сериями во втором и третьем раунде эффекта не давали. От сильнейших ударов Кави убирал голову, затем делал опасное движение этой же головой вперед — и дальше вылетал хук или правый кросс. А иногда он бил в корпус, на грани допустимого.

И оказавшийся в 4-м раунде спиной к канатам молодой претендент выглядел уже уставшим и чуть потерявшимся. И затем, когда отвечал, будто не верил в свой удар. И комментаторы уже не очень верили, что оба смогут действовать в таком темпе и достоять на ногах до конца 15-го раунда. В углу от Эвандера требовали джеба, чтобы хоть немного затормозить Кави, но джеб просто не работал.

Витор Белфорт в&nbsp;бою с&nbsp;Эвандером Холифилдом. Не тот «Триллер». Холифилда нокаутировал Белфорт, а Ортиса — Силва

Зато Холифилд начал прямо по ходу этого поединка взрослеть. В 7 и 8 раундах он все еще много пропускал, но начал двигаться и бить рациональнее. Создавал для себя момент и дистанцию, отталкивая соперника, задерживая и сбивая его руки. К 10-му раунду я увидел, как Эвандер начинает бить не рукой, а вкладывает свой вес. Толкает себя ногой в направлении мишени, врезается в Кави, даже не выпрямляя руку в ударе до конца. И когда чемпион наелся этим физически изматывающим боем, он стал медленнее шагать, делать больше паузы между сериями, его действия стали более предсказуемы.

А к 13-му раунду уже не ощущалось никакой разницы в опыте — они будто сравнялись в этом, и скорее уже чемпион старался каждым ударом оторвать сопернику голову, но не так осмысленно. За 20 секунд до конца боя случилось самое забавное. Холифилд пробил серию ударов — Кави замер на секунду, пропустил еще удар и пошел назад, отчего можно было решить, что его повело и шатает... Но как только Эвандер пошел на него — Дуайт Мохаммед Кави снова начал швыряться бомбами. Трюк не сработал, Холифилд победил в этом бою — с разногласием судей, но, как это иногда бывает, в ринг вошел один боксер по имени Эвандер, а вышел совершенно другой.

Он выиграл пояс и уважение, что-то около 100 тысяч долларов — и стартовал дальше, в крутое будущее. Говорят, если бы они встретились с Тайсоном в 1991-м, как и планировалось, то Майк уже тогда проиграл бы. С этим я пока согласиться не могу, а может, и не хочу. Холифилд тогда был очень хорош, но еще не тяжеловес в полном значении этого слова. На пути к величию, но еще не там.

Майк Тайсон примеряется к&nbsp;уху Эвандера Холифилда. «Тайсона простил, но не полюбил». Холифилд о том, как откусанное ухо изменило его жизнь

В 1994 году врачи обнаружили у Эвандера сердечную недостаточность, вызванную, судя по всему, морфием, который вводили как обезболивающее во время лечения плечевого сустава. Морфий замедлял работу сердца и вызывал еще несколько побочных эффектов, которые смутили медиков, но, возможно, кроме морфия там было и что-то еще. А может, нам сейчас просто трудно поверить, глядя на 15 раундов Холифилд — Кави, что можно ТАК держать удар, не уставать, работать практически без остановки, и все это — в первом тяжелом весе и без стероидов.

Эвандер Холифилд — персонаж сложный, харизматичный, подаривший великие бои и делавший, кроме всего прочего, разные глупости. Есть мало людей в боксе, которых уважают больше. Но бокс устал от него, причем задолго до того, как чемпион потерял все свои навыки. Закончить, по-хорошему, стоило после боев с Султаном Ибрагимовым и Николаем Валуевым, но он верил, что сможет сделать что-то еще. Для себя, для спорта, может, для своей семьи. Он упертый, этот Холифилд. С большим сердцем и большой верой внутри. А без этого он не прошел бы и Дуайт Мухаммеда Кави 36 лет назад.

Бокс
Эвандер Холифилд
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