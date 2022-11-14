Безумный вечер бокса в Дубае: Флойд побил блогера, а Джейк Пол вывел из себя отца Тайсона Фьюри

Джон Фьюри без футболки выглядел более устрашающим, чем Мейвезер в поединке с любителем.

В ночь на 14 ноября в Дубае состоялся вечер бокса, в главном поединке которого Флойд Мейвезер встретился с британским блогером Оладеджи Олатунджи, известным как Deji. Бой, конечно, был выставочным: восемь раундов всего по две минуты.

Но в последнее время Флойда не останавливает показательный статус поединка: легенда стремится вырубить соперника, даже если тот на семь голов ниже классом. В Японии Мейвезер казнил Микуру Асакуру, а в ОАЭ пришел черед ютубера с 10 миллионами подписчиков.

Флойд Мейвезер и блогер Оладеджи Олатунджи.

Deji совсем не знаком российской аудитории, но в его боксерской карьере уже случился бой, о котором сейчас мечтают многие бойцы UFC. Речь о поединке с Джейком Полом. Правда, блогеры встретились больше четырех лет назад еще в любительском ринге, когда Пол еще не был способен платить своим же соперникам жирные гонорары. Тогда Deji проиграл Джейку в пятом раунде остановкой угла — с Флойдом он продержался дольше, если считать отрезки, а не чистое время.

Мейвезер расслабленно и без проблем обрабатывал ударами соперника на протяжении пяти раундов, а в шестом взорвался и забил парня в углу. Судья, возможно, остановил рано, но так можно рассуждать, если бы напротив Флойда стоял профи, а не парень без единого профессионального боя.

Но главным событием вечера стал даже не бой Мейвезера, а происходящее чуть раньше. После поединка Томми Фьюри против камерунца Ролли Ламберта случилась потасовка, спровоцированная Джейком Полом. Причем Джейк наехал не на Томми, который снялся с боя против блогера, а на отца семейства Фьюри — Джона! Он находился в углу Томми, а после слов Джейка «побей меня прямо сейчас» отреагировал максимально резко — снял футболку и полез к Полу через ринг. Джона остановили охранники, а Джейк, глядя на происходящее, посмеивался и жестами приглашал Джона спуститься.

Затем Томми решил заступиться за отца, но из ринга к Полу тоже не вышел. Джейку даже дали микрофон, чтобы весь зал слышал, как блогер призывает боксера спуститься и подраться. Остается лишь гадать, кто станет следующим соперником Джейка. Им может оказаться как бывший кикбоксер Эндрю Тейт, так и Томми Фьюри. Но уже вряд ли кто-то удивится, если Джейк разовьет историю из маленького конфликта и вытянет в ринг главу семейства Джона, который закончил карьеру боксера 27 лет назад.