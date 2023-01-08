«Что это было?» Танк Джервонта лишил соперника зрения

Джервонта Дэвис нокаутировал очередного соперника — и решил двигаться дальше, к большим боям — без Флойда Мейвезера.

Главный бой задерживался. Все потому, что организаторы явно не рассчитывали, что бой Джарона Энниса с Кареном Чухаджяном продлится не два раунда, а все 12. Карен включил ноги и заставил Энниса работать, едва ли не впервые в карьере временный чемпион IBF в полусреднем весе не бил по открытой цели, а вынужден был ее искать и преследовать. Для того чтобы испортить бой каким-то более значимым способом, Карену не хватило атлетизма, а Эннису для нокаута не хватило изобретательности. Так он выяснил, что, возможно, еще не дорос до чемпионов Кроуфорда и Спенса.

Но главной звездой этого шоу был, конечно, Джервонта Дэвис. Непобежденный, до недавнего — чемпион в легком весе, еще совсем недавно — любимый боксер Флойда Мейвезера, с тяжеленным ударом, харизмой и весь в татуировках — там есть розы, черепа, лев и горилла, мексиканская девочка, боксерские перчатки и игральные карты, заяц из «Плейбоя», посвящение Майклу Джексону и фильму «Лицо со шрамом»...

У него даже не было больших боев — кроме жесточайшего акта отрывания головы Лео Санта Крусу пару лет назад. Когда смотришь бои Дэвиса — вроде бы нет ничего особенного. Большую часть времени. К примеру, в предыдущем поединке с Ролли Ромеро за шесть раундов Дэвис попал всего 25 ударов, по четыре за раунд в среднем. Но для победы хватило одного попадания — Ромеро был достаточно глуп, чтобы идти следом за Джервонтой, и схватил тот самый удар, который не должен был пропускать. И чемпион в своих выступлениях последователен — 34-35 ударов выбрасывает за раунд в среднем, но его процент побед нокаутом — 93, один из самых высоких в боксе.

Бой Джервонты Дэвиса и Эктора Луиса Гарсии. Фото Getty Images

Вот и Эктор Луис Гарсия, доминиканский боксер, одно из открытий прошлого года, левша, смотрелся достойно до восьмого раунда. Проигрывал по очкам, но не было явного разгрома. Бой даже смотрелся скучновато. Настолько, что какая-то команда то ли рэперов, то ли просто уличной шпаны начала шуметь, скандалить и с кем-то драться недалеко от рингсайда, и рефери решил остановить бой, пока местные службы наводят порядок. Бой в середине раунда останавливается не так уж часто. Например, если человек на параплане с пропеллером влетает в ринг. Причина довольно проста — любые остановки сбивают боксеров с ритма, с концентрации, сбивают и портят бой. Из этих двоих концентрацию потерял Эктор Луис Гарсия. Дэвис, начавший попадать тяжелыми ударами чуть раньше, усилил давление, и одна из его бомб с левой имела разрушительные последствия.

Гарсия отбивался, отмахивался, но когда через несколько секунд прозвучал гонг — он не смог обнаружить свой угол. На нетвердых ногах он туда все же добрался и признался секундантам, что ничего не видит и не понимает.

«Что произошло?» — спросил он. На следующий раунд его не выпустили. Зрение к нему чуть позже вернулось, но вид доминиканец имел потрясенный. Это было неожиданно. Но еще до боя была понятна причина, по которой Джервонта считался фаворитом из соотношения 14 к 1. Гарсия, хоть ранее и не проигрывавший, — из более легкой категории. А Дэвис вырубает тяжеловесов.

Я бы сказал, что это талант, а не работа над собой, усердные тренировки и прочее. Боксом он занимается с пяти лет. В Сети находятся ролики, где маленький Джервонта пропускает атаку, затем бьет соперника в ответ — и у того подкашиваются ноги. Это еще тогда выглядело устрашающе.

Джервонта Дэвис делает победное сальто. Фото Getty Images

Последние много лет Дэвис был в команде Флойда Мейвезера. Однажды он попросил у Флойда автограф. Через какое-то время Мейвезер подписал его. Флойду явно нравилось участвовать в карьере Дэвиса, пару лет назад я обратил внимание на то, что он не только кричит из угла и бряцает цепями рядом с Джервонтой. Он реально взялся тренировать, советы дает по делу, но при этом Флойду явно всегда было тяжело не пытаться слепить из Дэвиса что-то похожее на себя. Много лет назад были какие-то мутные истории о нелегальных подпольных боях со ставками и спаррингах с тяжеловесами в зале Мейвезера в Вегасе. Джервонта Дэвис был там и тоже вроде как участвовал. Шубы, бриллианты, дорогие машины... В какой момент наступил разлад, никто не берется рассказать. Ходил даже слух о том, что юный падаван переспал с дочерью Мейвезера.

Джервонта Дэвис в конце 2022-го заявил, что закончил работать с Флойдом Мейвезером. Конец эпохи. Номинально промоутером шоу с его участием был Том Браун, его TGB Promotions — это фирма-«прокладка» на деньги Эла Хэймона. По сути, Дэвис остается боксером PBC Хэймона. И они явно не хотят его терять, потому что он не только телевизионная звезда — он боксировал в Калифорнии, Атланте, Нью-Йорке, Вашингтоне, и везде был полный зал народу. Джервонта Дэвис реально продает билеты, а это редкое качество для нашего времени.

Мейвезер же включил Йоду и пояснил: «Если он чувствует, что отрастил уже крылья, на которых может полететь и стать сам себе боссом, удачи и сил ему».

Весной Джервонта планирует бой с Райаном Гарсией, боксером Де Ла Хойи. У Райана 14 января должен был быть промежуточный бой, как у Дэвиса, с Джоджо Диасом — но почему-то он его отменил со словами «никаких разминок». Что было странно. Как будто боялись оступиться и потерять контракт.

Показать товар лицом перед большим боем — обычная практика, чтобы продать больше платных трансляций... Но оба боксируют только на платном ТВ — еще одна проблема современного бокса. Здесь есть признаки большого боя — но только в том, что договорились две разные промоутерские компании и две платформы — телеканал Showtime и стриминг DAZN. Ни Гарсия, ни Дэвис не лучшие боксеры своего веса. Они достаточно молодые и непобежденные, но Джервонта в весе, где есть Дэвид Хэйни и Василий Ломаченко. И вот-вот туда еще может заявиться Шакур Стивенсон.

King Ry Гарсия хорошо выглядит на хайлайтах и в соцсетях, но его имя не смотрится как что-то значимое даже рядом с Теофимо Лопесом, Джошем Тейлором и Реджисом Прогрэ. В современном боксе очень легко с правильным промоутером взять хоть какой-то титул. Гарсия схватил временный пояс WBC, но не защищал, а пошел в следующий вес. Падал в нокдаун от небьющего Люка Кэмпбелла... Ну а Дэвис по прозвищу Танк бьет мало ударов, как мы выяснили выше, — но ему обычно хватает. Скорость Гарсии против мощи Дэвиса... Ну, это не мегафайт, конечно, но мы не так часто видим бои между молодыми боксерами без поражений, еще до того, как они пройдут пик карьеры.

Раз у них уже отросли крылья — нужно лететь.