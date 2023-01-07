Титулованный боксер оказался родственником наркобарона. Бандита поймали: в перестрелке погибли 29 человек

Эль Ратон приказал убить артиста за отказ петь на свадьбе, но боксер считает его хорошим человеком.

После Нового года в Мексике начались безумные события, которые привели к массовым беспорядкам. Ранним утром 5 января Национальная гвардия арестовала сына известного наркобарона Эль Чапо («коротышка» — с испанского), 32-летнего Овидио Гусмана по прозвищу Эль Ратон («мышь» — с испанского). Сам Коротышка отбывает пожизненное заключение в США. В 2019 году его признали виновным в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

По словам министра обороны Мексики генерала Луиса Кресенсио Сандоваля, до ареста Гусмана за ним вели скрытую слежку в течение полугода. При этом известно, что за информацию, которая привела бы к его поимке, власти США обещали пять миллионов долларов.

Кто-то спросит: как дикая ситуация в Мексике связана со спортом? Гусман тесно связан с бывшим чемпионом мира по боксу в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В июне 2021-го Чавес помог Андерсону Силве одержать первую победу в профессиональном боксе, отлетев в нокаут во втором раунде. Опаснейшего наркобарона и известного боксера объединяют семейные узы. Дело в том, что племянница Эль Ратона живет с Чавесом под одной крышей: София Гусман Муньос — приемная дочь боксера. Юная девушка занимается моделингом и музыкой, в соцсетях у нее более 100 тысяч подписчиков.

София Гусман Муньос. Фото Соцсети

Как вышло, что боксер стал приемным отцом родственницы одного из самых опасных людей в Северной Америке? В 2008 году был убит один из сыновей Эль Чапо, Эдгар Гусман Лопес. Эдгар был женат на Фриде Роман Муньос, и в результате этих отношений родилась София Гусман Муньос. Через несколько лет после смерти мужа и разрыва связей с семьей Гусмана Фрида встретила Чавеса. Боксер называет Софию своей дочерью и говорит, что она поддерживает хорошие отношения с дядями.

«Овидио? Мышь? Он дядя моей дочери, — приводит слова Чавеса-младшего TyC Sports. — Я хорошо его знаю, и он хороший человек. По отношению ко мне он отличный человек, я не знаю, что говорят в других местах. Я лажу со всеми, не связывайте меня ни с кем, единственные отношения, которые у меня есть с этим парнем, — он дядя моей дочери, и больше ничего. Я схожусь со всеми: с тем, кто продает жвачку или цветы, с тем, кто пердит в клубе, с Мышью... Я хорошо лажу со всеми».

Хулио Сезар Чавес-младший и Фрида Муньос. Фото Соцсети

Операция по аресту прошла крайне шумно: с перестрелками и поджогом автомобилей. В результате обстрелов погибли 29 человек, среди них — 10 военных и 19 предполагаемых членов наркокартелей. При этом несколько шальных пуль попали в самолет местной авиакомпании, а еще 21 человека задержали.

Гусмана обвиняют в руководстве филиалом наркокартеля Синалоа, основанного его отцом. Это одна из крупнейших в мире подпольных организаций, занимающихся производством, контрабандой и торговлей наркотиками. Министр обороны Мексики также уточнил, что операция по поимке наркобарона проводилась при поддержке властей США и сейчас преступник содержится в безопасном месте в Мехико. После новости об аресте на улицах города воцарился хаос: началась стрельба, кто-то стал поджигать машины. В соцсетях появляются видео горящих автобусов, блокирующих дороги.

В 2019 году мексиканские власти уже арестовывали Овидио, но тогда пришлось его отпустить, чтобы не провоцировать сторонников на насилие. В Госдепартаменте США полагают, что Гусман и его брат Хоакин владеют по меньшей мере 11 лабораториями по производству наркотических веществ в штате Синалоа, которые производят от 1300 до 2200 килограмм наркотиков в месяц. На сайте Госдепа Соединенных Штатов также сообщается, что Гусман отдавал приказы об убийстве информаторов, торговцев наркотиками и популярного мексиканского певца. От последнего избавились по личным причинам: мужчина отказался выступить на свадьбе Эль Ратона.