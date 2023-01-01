ММА и бокс в 2022-м: цирк снова в городе

Подводим итоги.

Спор о том, кто лучший в конце каждого года, — это по большому счету спор о кулинарных предпочтениях, которые у всех разные. Некоторые любят холодец и запеченную говядину, другие — утку в яблоках. Кто-то предпочитает свинину — другие не могут ее есть по религиозным мотивам. Точно так же у людей обстоит с любимыми героями в боксе и смешанных единоборствах. Но при всем при этом ни в одной из индустрий не случился мегафайт, какой-то крутой прорыв, вслед за чем можно было бы сказать — вот теперь все будет иначе. Не будет. Бокс и ММА вступают в 2023 год со старыми болезнями и проблемами, которые только предстоит решить.

Бивол года

Дмитрия Бивола все единодушно в декабре признавали боксером года. Не хочется умалять его заслуг, но чемпион WBA в полутяжелом весе не совершил ничего особенного. Он отправил назад в более легкий дивизион зарвавшегося Альвареса и не достигшего ничего еще важного Зурдо Рамиреса. Чемпионский пояс у Дмитрия, я напомню, с 2016 года. В 2022-м те, кто следил только за мейнстримовыми звездами вроде Мейвезера и Альвареса, вдруг узнали о его существовании. Интересно, что будет, когда они увидят еще и Артура Бетербиева. Его два неполных раунда против Джо Смита выглядели так же ярко, как 24 раунда Бивола в этом году. Но мы же не можем признавать серьезным достижением один бой за 12 месяцев?

Слишком много поясов?

Кстати, странная ситуация. Проигравший Биволу Альварес сохранил свои пояса в более легком, суперсреднем весе. Проигравший Альваресу Геннадий Головкин сохранил свои пояса в среднем весе. Хочется за них порадоваться, но не получается — оба не зажгли. А еще важный нюанс — пока они удерживают пояса, другие не могут за них драться. Абсурд, но получается так: чем больше титулов собрано в одних руках, тем сильнее это тормозит все интересное в этом весе.

Итак, чем в этом году занимались лидеры pound-4-pound, лучшие боксеры мира:

Теренс Кроуфорд — один бой, нокаут Аванесяна и претензии к боксерским перчаткам;

Эррол Спенс — один бой, одна авария, на этот раз он даже не виноват и не сильно пострадал;

Джермелл Чарло — один крутой нокаут в реванше с Кастаньо и один перелом руки в двух местах, из-за чего бой с Тимом Цзю в январе не состоится;

Девин Хэйни — 24 раунда отстреливался джебом от Джорджа Камбососа, показывал нам чувство дистанции и момента, но больше ничего. Хэйни и его промоутер Боб Арум обещают бой с Ломаченко, но обещаниями не мостят дорогу в Зал славы.

По большому счету молодец только Наоя Иноуэ, японский Монстр, который Годзиллой прошелся по легчайшему весу, собирал стадионы на свои бои в Японии, нокаутировал Нонито Донэйра и Пола Батлера, взяв еще пояс. Теперь их четыре, и он четвертый абсолютный чемпион мира в боксе сейчас. И он очень зрелищный боксер, но кто об этом знает? Публика узнает в лицо только тяжеловесов.

Проблема Фьюри

Тайсон Фьюри угрожал уйти из бокса, но так и не ушел. Попал под санкции США за связи с международным преступником Дэнни Кинаханом. Из-за чего, кстати, сейчас не может принять участие в очередном шоу WWE в Америке. Дважды он выходил на ринг на больших аренах в Великобритании и демонстрировал там скорее не боксерские навыки, хотя с этим все в порядке, а коммерческую мощь своего имени и образа. Билеты распродавались за считаные часы. Победы были убедительны. Но веселее было наблюдать, как он вымогает бой у Энтони Джошуа или Александра Усика, вынуждая их согласиться на неудобные даты и условия: драться с травмой, без тренера — ну и так далее. По-цыгански хотел их ограбить, но пока не вышло.

Проблема в том, что пока он зарабатывает такие деньги и диктует условия — договариваться с Тайсоном никто и не захочет. А когда его не устроит встречное предложение от Джошуа, Усика или Уайлдера, мы снова услышим про отставку, больные колени, депрессию или желание больше времени проводить с женой и детьми. Впрочем, если вместо Фьюри хоть кто-то из оставшихся согласится на авантюру вроде Уайлдер — Джошуа или Усик — Уайлдер, стоит признать, что 2023-й не такой уж скверный год для тяжелого веса.

Тренер года

В боксе есть хотя бы какой-то выбор. Деррик Джеймс, тренер Чарло и Спенса — если вы следите за боксом в США (в 2022-м это было не так уж просто). Если не следите — есть Геннадий Машьянов, который тренирует Бивола чуть ли не с детства. И даже Энтони Джошуа напрашивался в ноябре ему в ученики, посмотрев на поединок Бивол — Рамирес.

В смешанных единоборствах все безальтернативно. Кажется, Хабиб строит династию, и непонятно, может ли что-то ему помешать. Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов взяли пояса, другие — уверенно на пути к чему-то значимому. И здесь речь идет о наследии, о чем-то большем, чем просто очередные победы. Предчувствую, в следующем году разговоры про «слишком много Нурмагомедовых» и школу Абдулманапа выйдут на новый уровень.

Бой года и событие года в ММА

Проведите опрос — и при достаточном количестве голосующих все будут выбирать что-то из UFC. Бренд работает на лигу так, как никогда раньше. Поединок Тейшейра — Прохазка был яростный и завершился внезапно. Порье — Чендлер был хорош. Адесанья — Перейра — еще лучше. Найдется достаточно желающих проголосовать и за Чимаев — Бернс, я проверял. UFC просто заваливает нас контентом, и потому легко забыть о других промоушенах.

Лиге ACA немного не хватило одной вещи для настоящего прорыва со своим «Гран-при» легковесов — темпа. Просто стоило провести все быстрее, уложившись до конца года. А так получится, что в 2023-м они запустят еще несколько турниров во всех весовых категориях и финал Вартанян — Резников просто затеряется среди них.

Но, честно говоря, ничего круче реванша между Деметриусом Джонсоном и Адриано Мораэшем я не видел. Нокаутированный в первом бою ударом с колена, Деметриус припечатал соперника к сетке тем же коленом, с небольшой разницей — не в партере, а буквально влетел с ним в голову бразильца. Когда-нибудь он закончит делать исторические вещи, возможно, даже в следующем году, но пока дает и зрелище, и интригу.

Слоны и бои в России

Что касается российской индустрии с боями, мне больше всего она напоминает две истории о слонах. Первый — содержался в зверинце у стен Кремля при Иване Грозном. Зимой его поили алкоголем, чтобы животное не замерзло, а затем его заподозрили в распространении чумы и сослали подальше. Некоторые вот так же хотят сослать или ликвидировать зародившуюся пару лет назад индустрию, построенную на треш-токе, странных боях с участием блогеров и селебрити, постановочных драках на конференциях и так далее. Но пока она все еще развлекает слишком многих — и букмекеры дают под нее деньги куда охотнее, чем под традиционный бокс.

А вот он уже в 2022-м напомнил скорее слониху Дженни, которую иллюзионист Гарри Гудини завел в цирковой фургон на сцене нью-йоркского театра «Ипподром» — и там она бесследно исчезла. Остался только поп-бокс вместе с поп-ММА. И некоторые промоушены, которые сочетают одно с другим.

В прошедшем году продолжали стираться различия между «настоящим», официальным спортом, выставочными боями, поединками ради денег и развлечения. Бои по боксу в клетке для ММА, в перчатках весом четыре унции. Бои по ММА без партера. Кикбоксинг в маленьких перчатках. Публика больше не понимает, по каким правилам дерутся участники — если это, например, Вячеслав Дацик или Александр Емельяненко. Да им, собственно, и все равно, даже если правила будут меняться от раунда к раунду. Так делал и ONE FC, и чудной промоушен Fight Circus из Таиланда.

Вот я, например, не могу понять, как оценивать Сослана Асбарова, который имеет все навыки боксера уровня МСМК, но из четырех боев, что я видел в этом году, только два были против боксеров. Или как вам рекорд 17-0 у Шары Буллета — там есть и приличные поединки, и бои во фрик-промоушенах, а теперь у него еще и контракт с UFC. Мне кажется, что теперь правильный менеджер вроде Али Абдель-Азиза сможет подписать «на пробу» в любую лигу даже бетономешалку или славянский шкаф. Они и раньше так делали, но прежде на это еще немного косо смотрели. А теперь — полная безнаказанность. Так что, возможно, скоро забирать будут всех, кто умеет хоть немного бить или бороться. И большую часть отпустят после первой проверки у офтальмолога или теста на допинг.

Итоги

Индустрии в прежнем виде больше нет. Главная звезда бокса сейчас — Джейк Пол, Флойд Мейвезер проводит три выставочных боя, а многие чемпионы мира не могут больше одного. Самый яркий поединок года в боксе устроили девушки Кэти Тэйлор и Аманда Серрано, и это действительно то, за что можно порадоваться... А лучший нокаут в России — Дмитрий Кудряшов, переехавший Вагаба Вагабова — вообще не имел никаких последствий для карьеры, рейтингов или чего-то еще. Просто один мужчина побил другого.

И только UFC сейчас ведут себя как лига с планами на будущее. И в 2023-м все бойцы будут по-прежнему хотеть туда попасть, это единственное, в чем можно быть уверенным.