Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон

Было бы интересно посмотреть на Бивола, скажем, в 1970-е. Чемпионская дистанция — 15 раундов, контендеры и чемпионы бьют друг друга, пока могут стоять, никто не выдыхается, и для этого им не нужны специалисты по физподготовке и фармакологии, боксеры в день боя весят примерно столько же, как и за неделю до этого, да и вообще в промежутке между защитами чемпионского пояса проводят парочку нетитульных боев. Влияние мафии снижается, а допинга пока не особо много — стероиды захватят все уже в 1980-е.

Боб Фостер заканчивал карьеру, Эдди Мустафа Мохаммед, Дуайт Брэкстон (в будущем Дуайт Мохаммед Кави) и Майкл Спинкс начинали в полутяжелом весе. В цвету были чемпионы Мэтью Саад Мухаммад, Майк Россман, Мейт Парлов, создавали конкуренцию Яки Лопес, Виктор Галиндес и Майк Кварри... Ничего страшного, если вам ни о чем не говорят сегодня эти имена. Как сказал однажды Майк Тайсон, «через 200 лет люди будут помнить в лучшем случае пятерых бойцов... вот и все. Так что важны не деньги, не богатство, а то, что они будут продолжать говорить о тебе». И в этом отличие того, настоящего бокса от современного поп-ММА и шоу-боев. Каждый поединок вроде бы кажется очень важным, но забывают о нем через неделю.

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Matchroom Boxing

Дмитрий Бивол имел бы шансы войти в историю, но, похоже, не с его стилем ведения боя. Да, он боксирует так, чтобы не давать сопернику даже шанса зацепиться и подобраться для точного удара (большую часть времени), но и оппозиция, скажем честно, не те люди, которые могли бы это изменить. Они просто боксируют так, как им позволяет Бивол. У них просто нет инструментов для победы.

И здесь — выход Золотого Левши из Масатлана, Мексика, Хилберто Рамиреса. Кроме опыта боев в более легком весе и в целом того, что в профи выступлений у него вдвое больше, чем у Бивола, он также боксировал с детства, с 12 лет. Бивол — начал в шесть. И Дмитрий, правда, пояс взял уже в седьмом бою, а Рамирес — в 33-м, а первые 15-20 поединков он провел фактически дома, у себя на заднем дворе. Но и это не обесценивает его опыт.

Если внимательно смотреть последние бои Зурдо Рамиреса, можно заметить, что он не слишком быстро стартует, любит стоять под огнем и дает сопернику бить и ошибаться, а еще — хорошо знает, где у человека находится печень. Я не видел, конечно, в его соперниках никого, кто отдаленно напоминал бы Бивола с его манерой войти в атаку, выйти, все с ударом и контролем дистанции. Все проваливались против Рамиреса в тот момент, когда он дает бить, тратить силы, а затем перехватывает, начинает работать серийно или находит ударом печень. Дмитрий с тренером Геннадием Машьяновым оппонентов хорошо читают, и уж точно в их плане не будет многоударных комбинаций без смены позиции. Вошел-вышел, в обычном стиле Бивола. Должно работать как часы.

Но и у Зурдо, и у Дмитрия есть нечто общее, что характеризует нерядовых боксеров. Это запас прочности. Бивол ни разу не был в позиции, когда в ринге нужно показать и отдать все. Они действуют так, что всегда могут прибавить, усилить темп, напор, вытерпеть несколько лишних ударов... Но если Бивол работает так, чтобы усыпить и соперника, и зрителя, избегая обострений, то Рамирес наносит более значимые удары, чтобы накапливался урон. И расставляет ловушки.

Его любимое — продемонстрировать, что не собирается идти в атаку, зайти к канатам, дать оппоненту возможность начать серию, а затем перехватить. Другой трюк — начинает бросать удар медленно, соперник контратакует и нарывается на взрывной и максимально быстрый удар навстречу. Именно встречные удары — это то немногое, к чему нельзя подготовиться, и, скорее всего, Рамирес будет готов пропускать, вытаскивать Дмитрия на себя, а затем снова и снова пытаться насадить его на жесткий удар. Длина рук ему, кстати, позволяет. Так или иначе, в его интересах вести бой в каждом раунде к обострению, сокращению дистанции, обмену ударами.

Бивол же попытается засушить бой, своим движением свести эффективность действий Рамиреса к нулю. Превратить шоу в снотворное, но в очень хорошее и качественное. Что может ему помешать? Узнаем в субботу вечером.

Доминирующие чемпионы всегда проигрывают неожиданно, и для себя, и для своих фанатов. Просто нарушается что-то в механике, в физической подготовке, ну и вдруг ты ошибаешься, попадаешься в ловушки. Левшей, кстати, у Бивола давненько не было в соперниках. И это в первый раз, когда он тренировочный лагерь полностью проводит в ОАЭ. Судьи — такой же «фактор Х», который может заиграть новыми красками — вместе с прибытием в Абу-Даби Оскара Де Ла Хойи, промоутера Рамиреса.

Ну а если не заиграет — тем лучше, мы поздравим Дмитрия с победой и снова будем спорить, что важнее — выигрывать всегда и везде (то есть здоровый сон у телевизора) или дарить людям яркий бокс и настоящее шоу... и ждать боя Бивола с Артуром Бетербиевым.