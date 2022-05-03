Как Фредди Роуч поразил Дениса Лебедева: стал учить работать грязно и добивать

Уроки от легендарного тренера.

Отец Фредди Роуча — боксер, мать — боксерский судья. Сам он провел больше 50 профессиональных боев. После окончания карьеры спортсмена стал тренером, подготовил множество чемпионов мира и уже в 2012-м был включен в Международный зал боксерской славы. Настоящая легенда бокса.

Зал Роуча — Wild Card в Голливуде — один из самых известных в боксерском мире. Само собой, приезжали туда и боксеры из России — например, Роман Кармазин, Дмитрий Кириллов, Иван Кирпа. А в 2014-м в Wild Card прибыл Денис Лебедев.

При этом Кармазин о совместной работе с Роучем отзывался без восторга. «Из того, что имеется в Америке, Фредди Роуч — лучший, кого я видел, — сказал он в интервью «СЭ» в январе 2021-го. — Лучше нету тут ни фига. Они тут очень слабые тренеры. Очень слабые. Очень. Вот я попал в свое время в России к великому тренеру — Игорю Михайловичу Лебедеву. Вот это бест оф зе бест, лучше не найти никогда. Так-то в Америке я сам стал чемпионом мира, сам все планировал — тренировку, завтрак, обед. А Роуча в угол нанимал, чтобы судьи не докапывались. Когда знаменитый человек стоит в твоем углу, судьи более лояльно к тебе относятся. Фредди Роуч понимает в боксе, но они в Америке развивают лучшие стороны боксера. В чем ты и так хорош. Ты хорош на дальней дистанции, а они еще лучше тебя делают. Они не развивают слабые стороны. Надо развивать слабые стороны сначала, я считаю. А они от обратного идут».

Денис Лебедев же, наоборот, после первого сбора понял: начинать ездил в США нужно было раньше. После 2014-го он приезжал на сборы в Wild Card на протяжении четырех лет.

В апреле Лебедев, вознамерившийся вернуться на ринг, стал гостем подкаста Григория Дрозда, рассказав, как решил начать тренировки в США, и вспомнив совет, которым Фредди Роуч его удивил.

«До определенного момента я был категорически против тренировок за границей, — отметил Лебедев. — Как-то на меня повлиял Саня, Александр Владимирович Поветкин. Он туда съездил один раз, в Америку, и ему там не заклиматило, что называется. Это на меня повлияло, возможно. А потом один человек сказал мне: «Слушай, ну что ты как маленький ребенок. Поветкину не понравилось. Но вдруг у тебя пойдет. Тебе надо расти».

Уговорили меня поехать в Америку. У меня было на выбор три места. По программе я должен был заехать к трем тренерам. Это Фредди Роуч, Стейси Маккинли и.. Где ты был... Диас его звали? Педро Диас? По-моему, он. И я должен был проехать их троих и выбрать. Случилось так, что первая остановка была в Лос-Анджелесе — у Фредди Роуча. И там я так много нового узнал, что дальше даже не поехал. Наверное, Стейси Маккинли был бы для меня лучше. Потому что у Фредди стиль — всегда атака. И я был единственным боксером, который ему говорил: «Фредди, я не атакующего плана боксер. Пожалуйста, не гони меня в атаку».

Что меня поразило — в прямом смысле поразило: меня начали учить запрещенным приемам в ринге. Он [Роуч] учил меня добивать противника — не важно, плывет он или нет. Пока он стоит — бей, пока не упадет. Был такой момент, что я немножечко послал в нокдаун его бойца в спарринге. Латифа Кайоде. Я его потряс и отпустил, дав возможность остановиться. Я знал, что это один из учеников Фредди, проспект. И когда я пришел в угол, Фредди на меня так посмотрел и сказал: «Я не понял, ты почему его не добил?!» «Ну, как? Это же твой ученик» «Это мой ученик, но вы же в ринге. Запомни: если он тебя потрясет, то обязательно добьет — и будет прав. Если ты не будешь добивать здесь — не будешь добивать там!»