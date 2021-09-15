Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа проведет защиту своих титулов против украинца Александра Усика.

Когда и где бой, во сколько начало

В ночь с 25 на 26 сентября бывший абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александр Усик проведет третий бой в супертяжелом весе. Соперник — британец Энтони Джошуа. Поединок пройдет в Лондоне на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Кто такой Энтони Джошуа

Энтони Джошуа родился 15 октября 1989 года в Уотфорде, но раннее детство его прошло в Нигерии. В Великобританию он вернулся после развода родителей, когда ему исполнилось 12 лет. Несмотря на то что боксом Энтони начал заниматься лишь в 2007 году в возрасте 18 лет, он очень быстро начал одерживать победы на различных турнирах и уже в 2010-2011 годах дважды становился чемпионом Англии среди любителей по версии ABAE в тяжелом весе.

Первый международный успех британца на любительском уровне — серебряная медаль чемпионата мира-2011 в Баку (Азербайджан). В финале он с минимальным счетом 21-22 уступил местному бойцу Магомедрасулу Меджидову.

В 2012 году Джошуа принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, где завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг. В финале турнира он одолел чемпиона Игр-2008 итальянца Роберто Каммарелле решением судей.

Переход Энтони на профессиональный ринг состоялся 24 июля 2013 года, когда он подписал контракт с компанией Matchroom Boxing, директором которой является Эдди Хирн. Спустя четыре месяца англичанин одержал победу в первом бою на новом уровне, в первом раунде отправив в нокаут непобежденного итальянца Эмануэле Лео. Через год после дебютного поединка Джошуа завоевал титул чемпиона по версии WBC International, нокаутировав россиянина Дениса Бахтина.

В настоящий момент Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Его рекорд — 25 боев, 24 победы (22 — нокаутом), 1 поражение. В своем послужном списке он имеет победы над такими именитыми бойцами, как Диллиан Уайт, Владимир Кличко и Александр Поветкин. Единственное на данный момент поражение британцу нанес Энди Руис в июне 2019 года, но уже к декабрю он взял реванш над мексиканцем единогласным решением — 118-110, 119-109 и 118-110.

Последний раз в ринг Джошуа выходил 12 декабря 2020 года. На «Уэмбли» в Лондоне он провел защиту своих титулов против болгарина Кубрата Пулева. Поединок закончился досрочной победой англичанина в девятом раунде.

Кто такой Александр Усик

34-летний Александр Усик подходит непобежденным к бою с Джошуа, рекорд уроженца Симферополя на профессиональном ринге — 18 побед, из которых 13 нокаутом.

Как и британцу, Усику удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В весовой категории до 91 кг украинец поочередно победил россиянина Артура Бертербиева, болгарина Тервела Пулева и итальянца Клементе Руссо. Кроме того, Александр является чемпионом мира 2011 года (до 91 кг) и чемпионом Европы 2008 года (до 81 кг).

Дебют Усика на профессиональном ринге состоялся 9 ноября 2013 года — в пятом раунде он отправил в нокаут мексиканца Фелипе Ромеро. В статусе суперзвезды мирового бокса украинец закрепился в 2018 году, выиграв Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS). По ходу турнира он одолел немца Марко Хука и Майриса Бриедиса из Латвии, а в финале нанес единственное поражение в карьере россиянину Мурату Гассиеву. Бой с Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Усик выиграл единогласным решением — 120-108, 119-109, 119-109.

В настоящий момент украинец выступает в супертяжелом весе — свыше 90,7 кг. В этой категории ему удалось одержать две победы — над американцем Чаззом Уизерспуном и именитым британцем Дереком Чисорой.

Где смотреть бой Джошуа — Усик

Поединок Джошуа и Усика в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Трансляция пройдет в ночь с субботы, 25 сентября, на воскресенье.

Ориентировочное время выхода Джошуа и Усика в ринг — после полуночи, когда в Москве и Европейской части России уже начнется 26 сентября.

Кроме того, прямая трансляция поединка онлайн будет доступна на стриминговой площадке Dazn. Также поединок в формате Pay-per-view будет доступен на британском Sky Sports.

Кто фаворит боя

Усик хоть и является непобежденным боксером, но букмекеры считают его аутсайдером предстоящего поединка с Джошуа. Шансы на победу британца примерно оцениваются как 1 к 3. Это объясняется тем, что Усик совсем недавно перешел в супертяжелую весовую категорию, в которой Джошуа выступает всю свою профессиональную карьеру, собрав практически все чемпионские пояса. Также британец является немного моложе своего оппонента, и у него на 7 боев больше на профессиональном ринге.

На самом же деле очень сложно сказать, кто является фаворитом боя. Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен, что Джошуа сможет победить Усика.

«Усик — левша, он умен и технически оснащен. Он ниже, но справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа. Я абсолютно уверен в своей победе над Уайлдером, но я бы не был так уверен, что Эй Джей не проиграет этот бой», — сказал Фьюри в интервью Daily Mail.

Также победы от Усика ждет известный российский боксер, а ныне президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд.

«Я жду сенсации, — сказал Дрозд в интервью «СЭ» на чемпионате России по боксу в Кемерово. — Я, конечно же, болею за Сашу, и он мне импонирует. Считаю его одним из самых талантливых боксеров в супертяжелом весе и боксе в целом. Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается подняться из «крузеров» в супертяжелый. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу и жду от этого боя зрелища».

Результат боя

Бой будет состоять из 12 раундов по три минуты. Варианты досрочной победы — это нокаут, технический нокаут, а также дисквалификация одного из бойцов.

Если поединок продлится все 12 раундов, тогда победителя определят судьи. В таком случае победа возможна единогласным решением судей, раздельным решением и решением большинства. Также существует вариант с ничейным исходом поединка.