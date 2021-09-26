«Усик доказал, что он великий. Моментами Джошуа казался совсем беспомощным»

Тренер Мурата Гассиева — Виталий Сланов — делится впечатлениями от боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Усик победил единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.

Александр Усик, Украина, 34 года. Статистика в проф.боксе: 19 побед (13 КО), 0 поражений. Олимпийский чемпион-2012 (до 91 кг).



Энтони Джошуа, Великобритания, 31 год. Статистика в проф.боксе: 24 победы (22 КО), 2 поражения. Олимпийский чемпион-2012 (свыше 91 кг).

— Я впечатлен работой Усика — и на ногах, и серийностью, — говорит Сланов. — Выбрасывать столько ударов в супертяжелом весе, столько перемещаться... Великолепный бкосер, конечно. Мое мнение — судьи были слишком благосклонны к Джошуа. Близкие раунды отдали в его пользы. А так бой был односторонним. Можно сказать, что за Джошуа остались два раунда. При большом желании можно было еще один добавить. И, скорее всего, Усик потряс его в третьем раунде. Я болел за Усика, думал, что он выиграет, если не проиграет в первых раундах, но его преимущества было огромным. Джошуа еле достоял. Бой мог закончиться его досрочным поражением.

Я ожидал, что бой будет более конкурентным. При этом я был уверен, что по очкам Джошуа этот бой не выиграет. Все же класс Усика выше. У него очень быстрые ноги. Такие быстрые ноги за всю историю супертяжелого веса были у единиц — у Мохаммеда Али, Эвандера Холифилда, еще нескольких человек. И Джошуа, при всем своем уровне, на ногах Усику уступал — в подвижности, в чувстве дистанции. Усик доказал, что он — великий боксер.

Чем Усик удивил? Я не ожидал, что он будет так рисковать. Думал, что он будет более осмотрительным. А он, выигрывая бой, все равно рисковал, добавлял. Посмотрите, какой спурт он сделал в последнем раунде — на последних секундах! Он выигрывал, мог не рисковать, но пошел ва-банк, пошел добивать. Там же можно было и пропустить — Джошуа мощный, жесткий боец. Так что Усик — красавчик. Еще раз скажу: Александр доказал, что он — великий боец.

Моментами Джошуа казался совсем беспомощным. Одно дело пропустить от Руиса и упасть — в супертяжелом весе любой упасть может. А тут... Такого уровня деклассирования я, конечно, не ожидал.

Усик против Фьюри? Тут многое зависит от формы Тайсона. Он может быть в великолепной форме — как в бою против Кличко, а иногда — не очень. Усик может выиграть у любого. Тайсон Фьюри, я считаю, боксер намного более высокого уровня, чем Джошуа. Но Усик, с его-то боксерским интеллектом, может подготовиться и приспособиться к любому противнику. Я бы хотел увидеть этот бой.

Усик за три года с момента боя против Мурата добился прогресса (в июле 2018 года Усик победил Гассиева единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. — Прим. «СЭ»). Особенно после поединка с Чисорой — он, наверное, поменял подготовку, провел анализ. Да и Чисора более неудобный соперник для Усика, чем Джошуа, у которого академический стиль.

Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика. Но я надеюсь, этот бой когда-нибудь состоится. Это будет хороший бой. Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьет он сильнее, чем Джошуа. Все покажет ринг. Главное, чтобы Мурат был в порядке, подошел к бою без травм. Перед финалом Суперсерии было много моментов. Была травма, вес тяжело, проблемно уходил. Были проблемы в подготовке. В любом случае — Усик тогда стал чемпионом, доминировал. Будем надеяться, что их второй бой состоится и будет более конкурентным.

Когда следующий бой Мурата? Нам сказали готовиться на ноябрь месяц.