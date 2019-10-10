Женская сборная России гарантировала себе шесть медалей чемпионата мира в Улан-Удэ

Россиянка Екатерина Пальцева победила Рабаб Чеддар из Марокко единогласным решением судей в рамках четвертьфинальной стадии на чемпионате мира в Улан-Удэ. За выход в финал турнира в весовой категории до 48 кг россиянка сразится с англичанкой Дэми Ресзтан.



Представительница Бурятии Наталья Шадрина уступила бразильянке Беатрис Феррейра в весовой категории до 60 к. Судьи раздельным решением отдали победу спортсменке из Бразилии — 2-3.



Саадат Далгатова победила Оши Джонс из США раздельным решением судей (4-1) и вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором сразится Бусеназ Сурменели из Турции.

Земфира Магомедалиева, выступающая в весовой категории до 81 кг, победила Езозахон Мелиеву из Узбекистана. Во втором раунде представительнице Узбекистана отсчитали нокдаун, также с нее сняли два очка. В итоге Мелиева отказалась выходить на третий раунд. В полуфинале Магомедалиева встретится с чемпионкой мира-2018 китаянкой Линой Ван.



Ранее место в полуфинале завоевали Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), а также Лилия Аетбаева (до 51 кг), которая вышла в следующую стадию после удовлетворения протеста. Все полуфиналы на чемпионате мира пройдут в субботу.