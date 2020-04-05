Заразившийся тренер по боксу: «И сейчас не воспринимаю коронавирус всерьез»

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин в интервью «СЭ» рассказал, как заразился коронавирусом.

В феврале он побывал в Италии, а в марте — на олимпийском отборочном турнире в Лондоне. По мнению Кадушина, он заразился в самолете, когда сидел рядом с членом армянской сборной, у которого позже диагностировали коронавирус.

— С нами на рейсе летели тренеры из армянской сборной — через Москву в Ереван, — отметил Кадушин. — И впоследствии у одного из тренеров подтвердился этот диагноз. Этот тренер как раз летел рядом со мной на соседнем кресле. Мое предположение, что я заразился именно от него, потому что вся команда здорова, никто у нас не болеет. Все сдали анализы несколько раз уже, я — единственный, кто заболел. И я как раз сидел рядом с ним.

— На тот момент воспринимали опасность коронавируса всерьез?

— Вы знаете, я и сейчас не воспринимаю эту опасность всерьез. Я восемь лет назад переболел гриппом. Я в разы тяжелее болел, чем сейчас. Хотя иммунитеты у всех разные. Кто-то скажет, откуда тогда смерти в Италии, Испании? Я скажу так: зная здравоохранение тех стран — у меня живут там близкие друзья, которые все рассказывают — если у вас не будет температуры 39 и вы не падаете замертво, то к вам не вызовут врача и никакую серьезную медицинскую помощь не окажут. Это не как в России, где с температурой 37,5 к вам может доктор прийти. Там, я так понимаю, как раз дело в том, что люди ходили с температурой, как правило это пожилой возраст, и доводили себя до такого состояния, когда шли уже осложнения. Согласитесь, и при гриппе бывают осложнения, когда наступает пневмония и так далее. И так же люди умирают. Я думаю, что коронавирус — это болезнь обычная. Да, она есть, я ее не отрицаю. Но создавать из этого панику я бы не стал. Карантин нужен, чтобы помочь врачам справиться с теми больными, которые уже сейчас есть. И предотвратить разрастание эпидемии.

Кадушин проходит лечение в домашних условиях.

— Меня подключили к специальной программе: телемедицина, — отметил тренер. — Вот они мне звонят ежедневно, бывает, даже два раза в день, спрашивают мое состояние, спрашивают динамику, записывают все. Полное излечение наступит, когда у меня возьмут три анализа подряд с отрицательным результатом. Сегодня я уже второй день без температуры. Я думаю, что через несколько дней возьмут первый мазок. И когда три подряд будут отрицательные, человек считается выздоровевшим. (Михаил Потапов)

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.