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Кудряшов может провести бой против олимпийского чемпиона Тищенко

20:01
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов может провести поединок с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко в сентябре, сообщает ТАСС.

Кудряшов в пятницу проиграл Евгению Романову единогласным решением судей в поединке за звание обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) и серебряный пояс WBC в новой весовой категории до 101,6 кг.

35-летний Кудряшов потерпел четвертое поражение при 24 победах (23 нокаутом).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11446659

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