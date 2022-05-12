Кузьмин заявил, что Флойд Мейвезер покажет красивый бокс в поединке с Муром

Заслуженный мастер спорта по боксу Сергей Кузьмин рассказал, чего ждет от поединка Флойда Мейвезера против Дона Мура.

«Начнем с того, что Флойд Мейвезер — уникальный человек. Его великие достижения говорят о его заслугах.Он очень дисциплинированный спортсмен. Я считаю, что он покажет свои лучшие стороны и красивый бокс», — цитирует Кузьмина РЕН ТВ.

У 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья в профессиональной карьере.

Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром состоится 14 мая в Дубае. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире. Начало трансляции — 22.00 мск.