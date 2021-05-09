Владимир Кличко рассказал о возможном возвращении в ринг
16:40
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко признался, что думает о возвращении в ринг.
«Моя мотивация остается прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана. Именно об этом я думаю последние четыре года», — цитирует Кличко Meta-ratings.com.ua.
Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней, что является рекордом в тяжелом весе. Ему принадлежит рекорд по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона.
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