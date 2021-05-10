Стала известна предварительная дата первого боя между Джошуа и Фьюри

Поединок между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа состоится в начале августа в Саудовской Аравии. Ориентировочная дата боя — 14 августа, сообщает в Twitter журналист Майкл Бенсон.

Саудовская Аравия выделит за право организации боя 150 миллионов долларов. Ожидается, что о сделке будет объявлено в скором времени.

Джошуа 31 год, он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) владеет 32-летний Фьюри. Обязательным претендентом на пояс является 41-летний россиянин Александр Поветкин, на счету которого 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья, ему еще предстоит провести поединок против британца Диллиана Уайта. В активе Фьюри 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Боксеры выступают в супертяжелом весе.