Владимир Кличко намекнул на возвращение в бокс и предложил выбрать ему соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Twitter устроил голосование среди подписчиков, предложив им выбрать соперника для него. Опрос он организовал в виде трех сообщений с кандидатами.

— Давайте развлечемся. Вы можете поставить лайк или не ставить его, — написал в каждом сообщении Кличко.

В списке кандидатов фигурируют Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. По количеству лайков лидирует вариант с Фьюри, затем следует Уайлдер, а потом Джошуа.