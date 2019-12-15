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Владимир Кличко намекнул на возвращение в бокс и предложил выбрать ему соперника

14:10
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в своем Twitter устроил голосование среди подписчиков, предложив им выбрать соперника для него. Опрос он организовал в виде трех сообщений с кандидатами.

— Давайте развлечемся. Вы можете поставить лайк или не ставить его, — написал в каждом сообщении Кличко.

В списке кандидатов фигурируют Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. По количеству лайков лидирует вариант с Фьюри, затем следует Уайлдер, а потом Джошуа.

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