Виталий Кличко все еще в отличной форме. Он тренируется в своем кабинете

Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео на своей странице в Facebook. Он показал, как тренируется в своем кабинете во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Друзья! Карантин, конечно, утомил, — написал Кличко. — И, в частности, отсутствием полноценных тренировок. Но размяться можно и дома, на работе с разным подручным «орудием». Держитесь, чтобы первый этап первый этап ослабления ограничений настал как можно быстрее!»

Ранее Кличко анонсировал первый этап выхода из карантина в Киеве, начиная с 12 мая.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.