Виталий Кличко выпустил книгу со своими смешными цитатами

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко представил книгу, где собраны его цитаты. Она содержит 14 фраз, произнесенные политиком и иллюстрации.

«Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами, — цитирует Кличко «Украинская правда». — Она яркая, веселая, позитивная. Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня — в условиях пандемии — нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того».

Книга выполнена в компактном формате — гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий. По словам мэра, книга издана небольшим тиражом в 3000 экземпляров в подарочном варианте. Кличко сказал, что издал ее за свой счет и отметил, что стоить она будет недорого. Также он добавил, что хочет издать еще не одну книгу со своими выражениями.