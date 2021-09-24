Виталий Кличко: «Для Усика бой с Джошуа будет самым сложным в карьере»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, Виталий Кличко высказался о бое Александра Усика с Энтони Джошуа.

«Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика, — цитирует Кличко Meta-ratings.com.ua. — С боксером такого уровня Александр еще не встречался.

Шансы? Все зависит от него — от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой".

Ранее стало известно, что Виталий Кличко лично посетит поединок в Лондоне, чтобы поддержать Усика.

Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.