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Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке Усика и Джошуа

12:10
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Олимпийский чемпион Александр Поветкин отметил, что с большим интересом будет ждать поединка в Лондоне между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

Поединок пройдет 25 сентября. По его словам, схватка должна получиться очень интересной.

«Я, конечно, посмотрю этот бой. Будет очень интересный, зрелищный бой, я считаю», — приводит слова Поветкина «Мир Бокса».

Он также добавил, что будет болеть за Усика. Поветкин назвал сильные стороны каждого из бойцов поединка.

«Александр, я считаю, хорошо защищается, отлично двигается на ногах, чувствует боксера. А Джошуа — он большой, сильный. Хорошо работает на дистанции, сильный удар у него. Это бокс, все может случиться», — сказал Поветкин.

Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/883339-povetkin-rasskazal-za-kogo-budet-bolet-v-poedinke-usika-i-dzhoshua

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Роман Шишов все материалы автора

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