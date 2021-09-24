Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке Усика и Джошуа
Олимпийский чемпион Александр Поветкин отметил, что с большим интересом будет ждать поединка в Лондоне между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.
Поединок пройдет 25 сентября. По его словам, схватка должна получиться очень интересной.
«Я, конечно, посмотрю этот бой. Будет очень интересный, зрелищный бой, я считаю», — приводит слова Поветкина «Мир Бокса».
Он также добавил, что будет болеть за Усика. Поветкин назвал сильные стороны каждого из бойцов поединка.
«Александр, я считаю, хорошо защищается, отлично двигается на ногах, чувствует боксера. А Джошуа — он большой, сильный. Хорошо работает на дистанции, сильный удар у него. Это бокс, все может случиться», — сказал Поветкин.
Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/883339-povetkin-rasskazal-za-kogo-budet-bolet-v-poedinke-usika-i-dzhoshua
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