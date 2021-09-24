Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, политический и спортивный деятель Николай Валуев поделился прогнозом предстоящего поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По его словам, кто окажется победителем в этой схватке — большой вопрос.

«Если посмотреть на форму бойцов, в которой они подошли к этому поединку, то говорить об абсолютной уверенности в том, кто будет доминировать, сегодня просто-напросто нельзя», — цитирует Валуева «РЕН ТВ».

Он отметил, что Усик теперь находится в новой весовой категории, поэтому сейчас у него иной статус, чем было раньше.

«Что мы увидим? Во многих боях, когда Усик перешел в супертяжелую весовую категорию, ему приходилось доказывать статус. Если в предыдущей весовой категории он защищал свой титул, то сейчас все будет ровно наоборот. Наверное, Джошуа тоже прекрасно осознает, что все будет происходить у него дома. Он понимает, что публика будет активнее болеть за него. Хотя полного зала, вероятнее всего, и не будет из-за коронавируса», — сказал Валуев.

При этом он подчеркнул, что сильные стороны есть у каждого боксера.

«Боксеры оба высочайшего класса. Техника и скорость тут на стороне Саши, а мощь — у Джошуа. Если англичанин сбрасывал вес, то Усику приходилось его набирать. Это немаловажный факт. Усик будет пытаться что-то доказывать Джошуа. У англичанина будет возможность подождать на протяжении 12 раундов с того момента, как ошибется Усик. Мы знаем, что Джошуа идет на размен, когда абсолютно уверен», — сказал он.

Он отметил, что Джошуа «подсушился» перед поединком, что, по его мнению, абсолютно правильно.

Валуев выразил надежду, что Усик, набрав вес, не потерял своих скоростных способностей.

«Я про Сашу Усика еще раз скажу: высочайшая техника, скорость, которую он, надеюсь, не потерял с набором веса. Эти стороны, надеюсь, помогут ему выглядеть достойно. Это тот бой, когда нельзя однозначно выделить фаворита», — отметил он.

Валуев добавил, что многие сейчас высказываются в поддержку Усика, но при этом считают, что победителем станет Джошуа. Сам он отмечает, что далеко не факт, что именно так сложится бой.

Трансляцию поединка «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.