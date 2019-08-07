"Весь мир считает Диллиана Уайта виновным в употреблении допинга". Промоутер боксера просит дать ему шанс на оправдание

Промоутер британского боксера Диллиана Уайта Эдди Хирн призвал дать спортсмену шанс оправдать свое честное имя.

- Весь мир считает Уайта виновным, - приводит слова Хирна The Ring. - Ему надо дать шанс доказать, что это не так. Вы должны знать, что в этом случае мы действовали согласно протоколу. На специальном слушании Уайта попросили предоставить информацию. В итоге независимая антидопинговая панель посчитала доказательства убедительными и допустила его к поединку c Оскаром Ривасом. Мы придерживались процедуры.

Уайт должен сделать так, чтобы все поняли, что он невиновен в этой ситуации. Он находится в сложном положении. На кону стоит его карьера.

Ранее британца лишили титула чемпиона мира по версии WBC на неопределенный срок.

В допинг-пробах спортсмена накануе победного боя с Ривасом были обнаружены анаболические стероиды.Из-за проваленного допинг-теста Уайта могут дисквалифицировать на срок до 4 лет.