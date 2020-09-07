«Вася, ты просто Вася». Украинский боксер рассказал о конфликте с Ломаченко в церкви

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram рассказал о конфликте с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко?. Спортсмены встретились в церкви.

«Я всегда писал и говорил, что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василии проявил себя как недисциплинированный, несдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп-стоп знает, что в церкви разборки не уместны. Да и какие разборки вообще могут быть...

Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василии, со словами «ты че *** попутался», оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне, что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь... Что же тебя так задело?

Ты по каким понятиям вообще живешь??? Точно не по Божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семей других, да еще и в Храме Божьем!

Если ты не умеешь реагировать на критику в соцсетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то что, в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову! Грош цена твоей? вере Вася!

Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал, как себя вести нужно в храме и почему если он ведет себя плохо, то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все, что мы учили по дороге... ты знаешь, трудно объяснить теперь ребенку, почему ему можно только шепотом в церкви говорить, а тебе — громко матом и руками махать!" - написал Редкач.