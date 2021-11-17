Валуев: «Пришло уже время Тима Цзю проводить бои за полновесные пояса»

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев поздравил Тима Цзю с победой над японцем Такеши Иноуэ в австралийском городе Голд-Косте.

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — сказал Валуев «СЭ».

Цзю выиграл бой единогласным решением судей и защитил титул WBO Global 6-й раз в карьере, а также отнял у Иноуэ титул WBO Asia Pacific.