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Валуев: «Пришло уже время Тима Цзю проводить бои за полновесные пояса»

15:48
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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев поздравил Тима Цзю с победой над японцем Такеши Иноуэ в австралийском городе Голд-Косте.

«Как я и говорил, победил, была дистанция. Он официальный претендент и уже может проводить бои за полновесные пояса. Пришло уже то время. Поздравляю его с победой от всего сердца», — сказал Валуев «СЭ».

Цзю выиграл бой единогласным решением судей и защитил титул WBO Global 6-й раз в карьере, а также отнял у Иноуэ титул WBO Asia Pacific.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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