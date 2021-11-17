Тим Цзю после победы над японцем Иноуэ вызвал на бой аргентинца Кастаньо

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю прокомментировал победу над японцем Такеши Иноуэ и вызвал на поединок аргентинца Брайана Кастаньо.

«Я постоянно бил его. Может, у него и завтра лицо останется заплывшим, но он не падал. Почувствовал ли я силу в ударах Иноуэ? Нет, я получал удовольствие. Рад подраться в родном городе, я еще вернусь сюда. Поединки в Ньюкасле были отличными, но Сидней — это другой уровень. Я провел 12 отличных раундов, пора переходить на новый уровень. Иду вперед шаг за шагом, рост продолжается. Что я хочу сказать Брайану Кастаньо? Пока наслаждайся своим медовым месяцем, но знай, что я иду за тобой», — сказал после поединка Цзю.

Благодаря победе над Иноуэ Цзю защитил титул чемпиона мира по версии WBO Global и отнял у японца титул WBO Asia Pacific. Кастаньо является действующим чемпионом мира по версии WBO в среднем весе.