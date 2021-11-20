Далакян победил Консепсьона и защитил титул чемпиона мира по версии WBA
23:07
Украинский боксер Артем Далакян одержал победу в поединке с панамцем Луисом Консепсьоном. Он защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе. Поединок прошел в Киеве.
Бой продлился до девятого раунда. Украинец отправил своего соперника в нокдаун, после чего команда Консепсьона остановила бой. Далакян победил техническим нокаутом. До этого он также дважды отправлял соперника в нокдаун в пятом раунде.
34-летний Далакян одержал 21-ю победу в 21-м поединке на профессиональном ринге (15 нокаутов). 36-летний Консепсьон потерпел девятое поражение при 39 победах (28 нокаутов).
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