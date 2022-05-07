8 мая в Лас-Вегасе (США) россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Сауль Альварес проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super.

Примерное начало поединка — после 6.00 по московскому времени. Сам бой пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile, где регулярно проходят турниры по боксу и ММА.

Биволу 31 год, в профессиональной карьере он провел 19 боев и во всех одержал победу, 11 раз — нокаутом.

Альварес тоже 31 год, на его счету 60 профессиональных боев, две ничьи и всего одно поражение — от Флойда Мейвезера в 2013 году.

Прямую трансляцию боя проведет спортивный стриминговый сервис DAZN, ориентировочное время начала боя по московскому времени — после 6 утра.