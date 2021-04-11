В команде боксера Власова несогласны с поражением спортсмена в бою за титул чемпиона мира

Команда российского боксера Максима Власова считает незаслуженным поражение спортсмена решением судей в поединке с американцем Джо Смитом-младшим за титул чемпиона мира по версии WBO.

«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше», — приводит ТАСС слова представителя команды российского боксера.

У 34-летнего Власова 45 побед и 4 поражения. На счету 31-летнего Смита 27 побед и 3 поражения.