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В команде боксера Власова несогласны с поражением спортсмена в бою за титул чемпиона мира

09:57
Максим Власов. Фото Instagram
Максим Власов. Фото Instagram

Команда российского боксера Максима Власова считает незаслуженным поражение спортсмена решением судей в поединке с американцем Джо Смитом-младшим за титул чемпиона мира по версии WBO.

«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше», — приводит ТАСС слова представителя команды российского боксера.

У 34-летнего Власова 45 побед и 4 поражения. На счету 31-летнего Смита 27 побед и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11116073

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