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Победивший Власова Смит может провести бой против Бетербиева

09:42
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Американский боксер Джо Смит-младший может провести поединок против россиянина Артура Бетербиева, сообщает ТАСС со ссылкой на команду американца.

По информации источника, американец рассматривает вариант боя с Бетербиевым.

В ночь с 10 на 11 апреля Смит-младший победил россиянина Максима Власова и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 31-летнего спортсмена 27 побед и 3 поражения. У 36-летнего Бетербиева 16 побед в 16 боях.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11116099

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