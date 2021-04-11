Власов заявил, что был уверен в своей победе над Смитом

Российский боксер Максим Власов после поражения от американца Джо Смита отметил, что на протяжении всего поединка был уверен в своей победе.

Власов проиграл Смиту в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг. единогласным решением судей.

«Это был очень упорный и близкий бой. Думал, что побеждая во всех раундах и прилично лидирую по очкам, — цитирует Власова Boxing News 24/7. — Не было ощущения, что я уступил хотя бы в одном раунде. Это была моя возможность показать миру, что я чемпион мира. Я сделал это, и Смит знает, что я это сделал».

У 34-летнего Власова 45 побед и 4 поражения. На счету 31-летнего Смита 27 побед и 3 поражения.