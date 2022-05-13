Усик возглавил рейтинг The Ring, Бивол — 8-й

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Ранее на первой строчке был мексиканец Сауль Альварес, который в субботу, 7 мая, проиграл россиянину Дмитрию Биволу. Российский боксер поднялся на 8-ю строчку.

Топ-10 рейтинга

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Хуан Франциско Эстрада

6. Сауль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Дмитрий Бивол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес