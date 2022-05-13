Экс-чемпион мира Трояновский победил Меметова

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский стал чемпионом России в весовой категории до 63,5 кг. В третьем раунде он победил техническим нокаутом Рустема Меметова из-за отказа соперника от продолжения боя. Поединок прошел в Москве.

Для 41-летнего Трояновского эта победа стала 30-й в карьере, из которых 25 нокаутами. Также на его счету 3 поражения.

31-летний Меметов потерпел 3 поражение в карьере. На его счету также 8 побед, из которых 3 нокаутом.