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Сегодня, 00:32

Экс-чемпион мира Трояновский победил Меметова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский стал чемпионом России в весовой категории до 63,5 кг. В третьем раунде он победил техническим нокаутом Рустема Меметова из-за отказа соперника от продолжения боя. Поединок прошел в Москве.

Для 41-летнего Трояновского эта победа стала 30-й в карьере, из которых 25 нокаутами. Также на его счету 3 поражения.

31-летний Меметов потерпел 3 поражение в карьере. На его счету также 8 побед, из которых 3 нокаутом.

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