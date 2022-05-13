Василевский: «Бой с Мейвезером всегда интересен»

Боец ММА Вячеслав Василевский высказал мнение, что американский боксер Флойд Мейвезер, скорее всего, победит Дона Мура.

«Бой с Мейвезером всегда интересен. Его соперник — бывший его же спарринг-партнер, они хорошо друг друга знают, что добавляет интриги», — цитирует Василевского «РЕН ТВ».

По его словам, если Мейвезер серьезно отнесется к этому противостоянию и подготовится хотя бы на 50 процентов, то он победит.

Василевский также считает, что бой получится долгим и, вероятно, продлится всю дистанцию.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед (27 нокаутом) в 50 поединках в профессиональном боксе. У 42-летнего Мура 18 побед (12 нокаутом) и 1 ничья.

Напомним, в соглавном бою 14 встретятся Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

Бой между Флойдом Мейвезером и Доном Муром состоится 14 мая в Дубае. Телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире. Начало трансляции — 22.00 (мск).