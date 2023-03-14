Усик и Фьюри вступили в словесную перепалку. Их бой на грани срыва

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) опубликовал в соцсетях видеообращение к чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0), заявив, что требует исключить пункт в контракте о матче-реванше.

«Я сегодня разговаривал с юристами, и люди Усика настаивают на пункте о реванше, — сказал Фьюри в Twitter. — Как насчет того, чтобы для нас обоих не было никаких пунктов о реванше? Давайте перейдем на новый уровень и не будем беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов вы сможете получить после поражения. Беспокойтесь о бое. 29 апреля, без права на реванш. Победитель забирает славу, а проигравший идет домой с членом в руке. Как тебе это? Соглашайся, #####».

В ответ Усик записал свое видеообращение: «Пузатый, твоя сторона настаивала на пункте о реванше, а не моя. Харэ крякать. Будь мужиком. Подпиши контракт или оставляй титул. Я хочу стать абсолютным чемпионом, а не играть в твои тупые игры».

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.