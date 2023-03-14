Промоутер Усика больше не верит, что поединок с Фьюри состоится

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) ищет повод уйти от боя.

«К нему [Фьюри] больше нет никакого доверия, — приводит слова Красюка TalkSPORT. — Этот человек пытается сбежать. Мне очень жаль фанатов Тайсона. Так себя вести — это позор для бойца. Он боится. Мы изначально согласились на 50 на 50, но затем Тайсон начал просить больше денег. Мы дали понять, что мы согласны поделить призовой фонд в пропорции 60 на 40, но 60 получит победитель боя. Это было наше последнее предложение.

Я опытный человек в этих делах. Обычно, когда боксер не хочет боя, он начинает выставлять невыполнимые требования, чтобы бой не состоялся. С другой стороны, я сохраняю оптимизм. Возможно, Тайсон еще не готов к этому бою. Возможно, он не готов психологически или физически, я не знаю, и нам по большому счету все равно. Мы хотим провести этот бой. Если он не хочет, мы не можем заставить его. Что тут еще скажешь?»

Фьюри и Усик должны были подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.