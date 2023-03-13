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Промоутер Фьюри: «29 апреля — дата боя с Усиком. Сейчас мы должны подписать контракты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о переговорах о поединке с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO Александра Усика.

«Переговоры идут. Нам просто нужно продолжать двигаться, и тогда, я уверен, все получится. 29 апреля — дата боя. В какой-то момент я не был уверен, что Тайсон успеет подготовиться, но он в порядке. Суть заключается в том, что бойцы заявили о желании это сделать, и сейчас мы должны подписать контракты. Все хотят увидеть этот поединок», — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Ранее сообщалось, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей. Фьюри в прошлом поединке победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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