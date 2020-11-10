Урванов проведет бой за титул чемпиона WBA

Боксер Марк Урванов проведет бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа, сообщает «Коммерсант». Точная дата и место боя пока неизвестны, однако, вероятно, он состоится в США в начале следующего года.

Урванов должен был провести подводящий бой седьмого ноября против опытного россиянина Павла Маликова, но из-за травм, полученных во время подготовки, Марк был вынужден отказаться от этой встречи и пройти восстановление.