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Урванов проведет бой за титул чемпиона WBA

16:02

Боксер Марк Урванов проведет бой против действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа, сообщает «Коммерсант». Точная дата и место боя пока неизвестны, однако, вероятно, он состоится в США в начале следующего года.

Урванов должен был провести подводящий бой седьмого ноября против опытного россиянина Павла Маликова, но из-за травм, полученных во время подготовки, Марк был вынужден отказаться от этой встречи и пройти восстановление.

Дополнительная информация:

https://vk.com/rcc_academy?w=wall-166408816_8034

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