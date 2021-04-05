Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин, сообщают «Ведомости. Спорта».

Журналист специализировался на боксе. Он был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.

9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, в тот же день перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта «скорая помощь» установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен COVID-19, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.