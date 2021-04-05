21 мая Кудряшов и Романов проведут первый в истории России бой в категории бриджервейт

Промоутерская компания GAZFIGHT совместно с МКБ представляют турнир по боксу, который состоится 21 мая в Баскетбольном центре «Химки». Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое за титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight. Помимо событий на ринге, гостей вечера ждет масштабное шоу, выступления и поддержка звезд: на сцену выйдут Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты.

С этого турнира начинает свою деятельность новая промоутерская компания GAZFIGHT, учрежденная в этом году по инициативе Василия Вакуленко.

«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Нам важно взаимодействие с молодыми спортсменами, мы будем подключать наши ресурсы, искать возможности, использовать потенциал, чтобы помогать им добиваться успехов. Спорт — это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно. В это, как и в любое дело, за которое мы беремся, мы верим», — отметил Вакуленко.

Поединок между Кудряшовым и Романовым будет первым в категории Bridgerweight в России, где выступают спортсмены в весе до 101,6 кг. Боксерская организация WBC санкционировала новую весовую категорию Bridgerweight в конце прошлого года, увеличив количество весовых категорий с 17 до 18. Дивизион был назван в честь Бриджера Уокера — шестилетнего мальчика, который в летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. Пострадавшему Уокеру впоследствии наложили на разорванную щеку 90 швов. История разлетелась по американским СМИ, а глава Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона.

Дмитрий Кудряшов.

«Я уже владел титулом Silver на вес ниже, переход в новую весовую категорию — это новый вызов, новая ступень моей профессиональной карьеры. Я благодарен WBC за высокую оценку моего уровня и возможность боксировать в отборочном поединке. Мне нужно одержать победу, чтобы в следующем бою постараться стать чемпионом мира. Это мой план и моя цель на ближайшие два боя», — сказал Дмитрий Кудряшов.

Евгений Романов ограничился коротким тезисом: «Скорее бы уже в бой!»

Евгений Романов.

В андеркарде боя Кудряшов — Романов выступят российские проспекты: боксер-любитель, многократный чемпион европейских и мировых первенств Иван Козловский, финалист реалити-шоу «Бой в большом городе» Владимир Мышев, боксер-профессионал из Владивостока претендующий на ведущие позиции в мировых рейтингах Максим Вошков, Василий Войцеховский. Бои пройдут за региональные титулы ведущих боксерских организаций.

Турнир будет отличаться от привычных событий интертеймент-составляющей, за которую отвечает творческое объединение «Газгольдер».