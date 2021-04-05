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Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Гендлина

19:29

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Это невосполнимая утрата для всего боксерского сообщества. Голос Владимира Ильича неразрывно связан с нашим видом спорта, ведь когда он звучит, каждый россиянин с первых слов понимает, что сейчас начнется бокс!

Мы всегда будем помнить его потрясающую работу, Владимир Ильич - классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной», - приводит слова Щекутьева официальный сайт федерации.

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни из-за пневмонии скончался двукратный лауреат премии ТЭФИ, спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин.

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/33942/

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