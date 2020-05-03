«Умеет четко найти правильные слова». Валуев объяснил, почему ему нравится Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» рассказал, чем ему нравится украинский боксер Александр Усик.

— Вы говорили, что Усик — достойный человек. Что в его поведении или какие его высказывания вам нравятся? — вопрос Валуеву.

— В первую очередь, каким образом он на неприятные вопросы дает исчерпывающие прямые ответы. Четко определяя свое отношение к теме. Он не теряется в этих вопросах и не боится их. И его ответы не носят оскорбительного характера, не важно, это политические вопросы или околоспортивные. Усик умеет четко найти правильные слова для ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях. И он не косноязычен, что важно и добавляет к нему уважения. Он умеет сохранять статус-кво во всех ситуациях. Особенно когда общается с прессой. Это выдает в нем человека, который не все 100 процентов времени проводит в спортивном зале, а интересуется, читает, учится, самосовершенствуется.

Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно летом. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе. (Михаил Потапов)

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