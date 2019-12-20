Умар Кремлев: «Уверен, что Гассиев победит Усика в реванше»

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «СЭ» признался, что верит в победу Мурата Гассиева над Александром Усиком в бое-реванше.

— Мурат Гассиев не выходил на ринг полтора года. Почему? Почему срывались бои, которые хотела ему организовать Федерация бокса России?

— Он был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс. Россия будет и дальше подтверждать свой статус мировой боксерской державы. Мы хотим, чтобы все большие бои проходили у нас, даже если наши не дерутся. Мы хотим, чтобы промоутеры всего мира смотрели на нас как на площадку для проведения больших поединков. У нас много регионов, способных принимать такие мероприятия, не только Москва и Питер.

— Вы все еще верите в реванш Гассиева с Усиком и победу в нем Мурата?

— Знаете, сейчас Мурату нужно как можно быстрее восстановиться и вернуться на ринг, мы его поддержим. Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат. (Михаил Потапов)

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