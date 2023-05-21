Василий Ломаченко рассказал, почему заплакал после боя с Хейни

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) прокомментировал видео, на котором он не смог сдержать слез после поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0).

«Когда я выступал с речью, я просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: «Новый чемпион, новый чемпион». Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело», — сказал Ломаченко ?на пресс-конференции.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.