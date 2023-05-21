Оскар Де Ла Хойя: «Тот, кто думает, что Лома проиграл, ни хрена не смыслит в боксе»
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя эмоционально прокомментировал исход боя между Василием Ломаченко (17-3) и Девином Хейни (29-0).
«Лома одержал безоговорочную победу! Тот, кто думает, что он проиграл, ни хрена не смыслит в боксе», — написал Де Ла Хойя в Twitter.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.
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