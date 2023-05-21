Василий Ломаченко: «Решение судей для меня стало большим сюрпризом»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) заявил, что контролировал каждый раунд в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0).

«На протяжении всего поединка я контролировал происходящее на ринге, от начала и до конца я понимал, что выигрываю, — сказал Ломаченко ?на пресс-конференции. — Поэтому для меня это [решение судей] стало большим сюрпризом. Когда завершился 12-й раунд, я был уверен, что победил. По ходу боя я чувствовал, что забираю бой, что контролирую его, контролирую каждый раунд».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

