Ломаченко расплакался в раздевалке после поражения от Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций после поединка с американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Судьи отдали победу действующему чемпиону — 116:112, 115:113, 115:113.

Бывший обладатель трех поясов в легком весе — Ломаченко расплакался в раздевалке после боя.

После боя публика встретила решение судей неодобрительным гулом и свистом.

24-летний Хейни провел вторую успешную защиту своих поясов. На его счету 30 побед в 30 поединках. 35-летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.