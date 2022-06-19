Украинский боксер Редкач опубликовал фото с российским чемпионом WBA Биволом

Украинский боксер Иван Редкач опубликовал фотографию с чемпионом WBA в полутяжелом весе из России Дмитрием Биволом.

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остается вне политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся...только если потеет при счете госбюджета в своих карманах», — написал Редкач в соцсетях.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.